Під час нічної атаки на Україну 26 травня російські війська застосували балістичні ракети та понад сотню безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 травня: що відомо

Уночі проти 26 травня (з 18:00 25 травня) російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, ворог запустив 122 ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також безпілотники Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 26 травня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 111 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА та ракет на 11 локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Зокрема, уночі проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.

За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено фасад та вікна одного з об’єктів інфраструктури.

Вибуховою хвилею також вибило 47 вікон у школі та ще 50 вікон у п’яти житлових будинках.

Станом на ранок відомо про одного загиблого чоловіка, ще троє людей дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі України фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

