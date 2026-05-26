У вівторок, 26 травня, атака дронів на Запоріжжя призвела до руйнувань та травмування понад десятка людей, серед яких немовля.

Про це повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, а також пресслужба ДСНС.

Які наслідки атаки на Запоріжжя 26 травня

Іван Федоров наголосив, що станом на 15 годину 26 травня кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя збільшилась до 12 людей.

– Медики надають всім необхідну допомогу. Серед постраждалих – дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік, – розповів він.

До цього Федоров повідомляв про трьох поранених. Також відомо, що вибуховою хвилею та уламками пошкодило нежитлову будівлю й автівки, які були припарковані неподалік.

– Займання вже ліквідували рятувальники. Інші наслідки ворожої атаки встановлюються, підсумував начальник ОВА.

За його інформацією, вибухи в Запорізькій області пролунали об 11:40, повітряна тривога у регіоні тривала годинами.

Нагадаємо, під час атаки на Україну 26 травня російські війська застосували балістичні ракети та понад сотню безпілотників різних типів.

Фото: Запорізька ОВА

