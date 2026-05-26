У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН, де зберігалася гуманітарна допомога для жителів прифронтових територій.

Про це повідомили у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Удар по складу ВПП ООН

За даними організації, об’єкт атакували балістичною ракетою типу Іскандер.

На складі були запаси продовольства, розраховані на підтримку близько 130 тис. людей. Орієнтовна вартість знищеної допомоги становить $1,4 млн. Після удару команди ВПП працюють на місці, щоб встановити масштаби руйнувань будівель, транспорту та гуманітарних вантажів.

У ВПП ООН уточнили, що співробітники організації не постраждали.

Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган заявив, що атаки на гуманітарну інфраструктуру та працівників, які допомагають цивільному населенню, є порушенням міжнародного гуманітарного права.

За його словами, це вже другий удар по цьому складу. У листопаді 2025 року об’єкт був пошкоджений внаслідок атаки дронів. Загалом за останні півтора року організація зафіксувала понад 84 випадки пошкодження своїх складів, транспорту, пунктів видачі допомоги та майна партнерських гуманітарних організацій в Україні.

Попри постійні загрози безпеці, Всесвітня продовольча програма ООН продовжує надавати допомогу мешканцям прифронтових регіонів. Щомісяця підтримку від організації отримують майже 600 тис. українців.

25 травня унаслідок нічної масованої атаки на Дніпро ракетами та дронами поранення дістали понад 20 людей, шестеро людей загинуло. Вибухами пошкодило багатоповерхові будинки.

Фото: WFP

