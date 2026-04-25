В результате ночной массированной атаки на Днепр ракетами и ударными беспилотниками ранения получили 18 человек.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Атака на Днепр 25 апреля: что известно

Во время вражеского удара в городе прогремели взрывы и возникли несколько пожаров.

Сейчас смотрят

В результате атаки на Днепр повреждены минимум пять многоэтажных домов. Произошли пожары. Одна из 4-этажек разрушена.

Также под удар попали предприятия и объект промышленной инфраструктуры.

Сначала сообщалось о нескольких раненых, однако количество пострадавших возросло.

По последним данным, ранения получили 18 человек.

Среди пострадавших — 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно.

Из пострадавших 11 человек госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести кроме одной — состояние 28-летней женщины врачи оценивают как тяжелое.

Среди госпитализированных — женщины в возрасте 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина.

Как уточнили в ГСЧС Украины, под завалами, вероятно, находятся люди. Продолжаются поисково-спасательные работы. По данным местных властей, шесть человек не выходят на связь.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.

Напомним, что местные жители услышали мощный взрыв в Днепре около полуночи.

В соцсетях начали появляться фото и видео с большим заревом над городом, однако на тот момент официального подтверждения информации еще не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Источник : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.