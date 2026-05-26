Під час загрози ударних дронів пролунали вибухи у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві сьогодні, 26 травня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух російських ударних дронів на Миколаїв із західного напрямку. Пізніше Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Більше інформації щодо вибухів поки немає.

Сьогодні вдень російські безпілотники атакували Запоріжжя. Відомо про понад 10 постраждалих. 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

