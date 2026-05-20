За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 250 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар и сбросил 289 управляемых авиабомб. Ночью РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными дронами.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака дронов на Сумскую область

Ночью дроны массированно атаковали Сумскую область. Зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор, в том числе в Шосткинской общине. В Конотопе дрон попал в жилой дом, пострадало не менее шести человек. Там продолжается ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов.

Сейчас смотрят

Удар по Днепропетровской области

Ночью враг нанес удар по Днепропетровской области с помощью баллистической ракеты и дронов.

В Днепре повреждены продуктовый склад, частные дома и автомобиль. Погибли два человека. Ранения получили шестеро: 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии; двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести, а 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 80 спасателей и 25 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в том числе роботизированной.

Ночная атака на Одессу 20 мая

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки на Одессу 20 мая пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. Вражеский беспилотник попал в одноэтажный жилой дом, полностью разрушив его.

Повреждены недостроенная многоэтажка и склад с посудой. Зафиксировано падение обломков на территории местного парка.

Информация о пострадавших не поступала.

Атака на НПЗ Лукойл в Нижегородской области

20 мая атакован нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово Нижегородской области. Жители Кстово сообщили о взрывах и пожаре.

По кадрам очевидцев журналист ASTRA установил, что атакован объект в юго-западной части НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Вероятно, это установка ЭЛОУ-АВТ — базовая комбинированная установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.