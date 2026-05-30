Атака на железную дорогу в Запорожье: погиб машинист, повреждена техника
- В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в Запорожье повреждены электровозы и тепловозы.
- Из-за атаки погиб машинист, а еще двое работников железной дороги получили ранения. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
Об этом сообщает компания Укрзализныця.
Атака на железную дорогу в Запорожье 30 мая 2026
По информации Укрзализныци, сегодня армия России атаковала железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.
В результате удара поврежден электровоз и тепловоз, сообщили в компании.
Кроме этого, из-за российской атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы. Медики оказывают им необходимую помощь.
– Укрзализныця предоставит всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам, – говорится в сообщении.
В пятницу, 8 мая, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что с начала полномасштабной войны войска РФ направили 1,5 тыс. дронов на объекты железнодорожной инфраструктуры Украины, в результате чего повреждено 558 объектов железной дороги, погибли 165 человек и травмировались более 900 людей.
По его словам, поезда остаются ключевым транспортом для жителей Украины, однако армия РФ использует дроны для атак на вокзалы, поезда и другие элементы железнодорожной инфраструктуры.