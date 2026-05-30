В 500 км от границы: Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в российском Армавире
Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в городе Армавир (Краснодарский край РФ) в 500 км от государственной границы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Атака на нефтебазу в Армавире: что известно
Президент Украины заявил, что украинские силы продолжают системно наносить удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину.
— Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение, — отметил Зеленский.
По его словам, очередной целью стал объект российской нефтяной отрасли в Армавире Краснодарского края.
— Спасибо нашим воинам СБУ за этот результат. Важно, что шаг за шагом выполняем план наших дальнобойных санкций — в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей, — подчеркнул президент.
Ранее местные власти сообщили об атаке беспилотников на объект ООО Южная нефтяная компания в Армавире.
По данным администрации города, после удара на территории нефтебазы возник пожар.
В сообщении отмечалось, что на место происшествия прибыли пожарные подразделения, сотрудники МЧС и правоохранители. Российские службы занимались локализацией возгорания и оценкой нанесенного ущерба.
Информации о пострадавших российская сторона не приводила.
Напомним, что в ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали военные и топливные объекты в российском Таганроге Ростовской области.
По данным Сил беспилотных систем Украины, во время операции были уничтожены два противолодочных самолета дальнего действия Ту-142 и оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер на пусковой позиции.
Кроме того, беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Таганрога.
В СБС сообщили о поражении нефтяного танкера теневого флота РФ и объектов нефтебазы.
В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пожаре на территории порта, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.