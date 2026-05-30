Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в городе Армавир (Краснодарский край РФ) в 500 км от государственной границы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что украинские силы продолжают системно наносить удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину.

— Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение, — отметил Зеленский.

По его словам, очередной целью стал объект российской нефтяной отрасли в Армавире Краснодарского края.

— Спасибо нашим воинам СБУ за этот результат. Важно, что шаг за шагом выполняем план наших дальнобойных санкций — в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей, — подчеркнул президент.

Ранее местные власти сообщили об атаке беспилотников на объект ООО Южная нефтяная компания в Армавире.

По данным администрации города, после удара на территории нефтебазы возник пожар.

В сообщении отмечалось, что на место происшествия прибыли пожарные подразделения, сотрудники МЧС и правоохранители. Российские службы занимались локализацией возгорания и оценкой нанесенного ущерба.

Информации о пострадавших российская сторона не приводила.

Напомним, что в ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали военные и топливные объекты в российском Таганроге Ростовской области.

По данным Сил беспилотных систем Украины, во время операции были уничтожены два противолодочных самолета дальнего действия Ту-142 и оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер на пусковой позиции.

Кроме того, беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Таганрога.

В СБС сообщили о поражении нефтяного танкера теневого флота РФ и объектов нефтебазы.

В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пожаре на территории порта, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.

