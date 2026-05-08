Российские войска направили 1,5 тыс. дронов на объекты железнодорожной инфраструктуры Украины, в результате чего повреждено 558 объектов железной дороги, погибли 165 человек и травмировались более 900 людей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский на международной конференции Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения.

По словам главы Нацполиции, последствия атак на объекты железной дороги сказываются как на логистике, так и на гражданском населении, поскольку поезда остаются основным видом транспорта для населения.

Использование дронов позволяет российским войскам осуществлять точечные атаки на вокзалы, поезда и другие элементы железнодорожной инфраструктуры.

Выгивский привел пример, что 5 мая Россия наносила удары по объектам железной дороги сразу в трех областях, в частности Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.

Всего с начала полномасштабного вторжения украинская сторона зафиксировала 552 атаки именно на объекты железнодорожной инфраструктуры, а около 274 из них произошли в этом году.

Как отметил глава Нацполиции, российская армия использовала почти 1,5 тыс. беспилотников, которыми повреждено 558 объектов железной дороги. В результате таких ударов пострадали более 900 человек и погибли 165.

Войска РФ атакуют также гражданские автомобили и служебный транспорт экстренных и правоохранительных органов. Среди них – ГСЧС и полиция, а также автомобили для эвакуации.

Кроме того, Россия прибегает к тактике повторных обстрелов уже поврежденных объектов, нанося повторные удары, когда на месте работают экстренные службы, полиция, спасатели, энергетики и медики.

