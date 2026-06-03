Днем 3 июня в Днепре прогремели взрывы.

Взрывы в Днепре 3 июня: что известно

В Днепре громко – там сообщают о взрывах, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На данный момент отсутствует информация о последствиях российского обстрела, а именно есть ли пострадавшие и разрушения.

Сейчас смотрят

– Враг нанес удар по Днепровскому району. Информация о пострадавших уточняется, – написал он в Telegram.

По его словам, два человека получили ранения — 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, что 2 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив более 70 ракет и почти 700 дронов. Главным направлением российской атаки был Киев, там погибли семь человек, еще почти 90 пострадали.

В то же время, разрушения также зафиксированы в Днепре, Харькове, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

В частности, в Днепре погибли 15 человек и пострадали еще 37 человек в результате ночной российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.