Взрывы в Днепре: в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики
Днем 3 июня в Днепре прогремели взрывы.
Взрывы в Днепре 3 июня: что известно
В Днепре громко – там сообщают о взрывах, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
На данный момент отсутствует информация о последствиях российского обстрела, а именно есть ли пострадавшие и разрушения.
– Враг нанес удар по Днепровскому району. Информация о пострадавших уточняется, – написал он в Telegram.
По его словам, два человека получили ранения — 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.
Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, что 2 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив более 70 ракет и почти 700 дронов. Главным направлением российской атаки был Киев, там погибли семь человек, еще почти 90 пострадали.
В то же время, разрушения также зафиксированы в Днепре, Харькове, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
В частности, в Днепре погибли 15 человек и пострадали еще 37 человек в результате ночной российской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.