В результате атаки на Ракитное Харьковской области 3 июня погибли два человека и еще шестеро пострадали. Среди них – 17-летний подросток.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Ракитное 3 июня: что известно

По словам Олега Синегубова, атака дронами на Ракитное привела к гибели людей и разрушениям на территории местной фермы.

Сейчас смотрят

– До 9 человек возросло количество пострадавших от удара России по Ракитному. Со взрывными ранениями госпитализированы мужчины 68, 43, 40 лет и 17-летний парень. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, остальные – в среднем, – написал начальник ОВА.

Он также добавил, что острую реакцию на стресс получили 21-летний мужчина и женщины 50, 65, 49, 62 лет. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Синегубов рассказал, что погибшие – 29-летний и 65-летний мужчины. Он выразил искренние соболезнования близким и родным.

Предварительно сообщалось, что в селе горел частный дом, сено и хозяйственная постройка.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели утром 3 июня, когда враг атаковал город дронами, предположительно реактивными Шахедами.

Кроме Ракитного, сообщалось о попадании БПЛА в Холодногорском и Основянском районах Харькова. Есть пострадавшие и погибшие.

Фото: Олег Синєгубов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.