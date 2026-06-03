Вдень 3 червня у Дніпрі пролунали вибухи.

Вибухи у Дніпрі 3 червня: що відомо

У Дніпрі гучно – там повідомляють про вибухи, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

– Ворог завдав удару по Дніпровському району. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав він у Telegram.

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За його словами, двоє людей дістали поранень – 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні.

Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.

Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, що 2 червня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши понад 70 ракет і майже 700 дронів. Головним напрямком російської атаки був Київ, там загинули 7 людей, ще майже 90 постраждали.

Водночас руйнування також зафіксовані у Дніпрі, Харкові, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Зокрема у Дніпрі загинуло 15 людей та постраждали ще 37 осіб внаслідок нічної російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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