Вибухи у Дніпрі: у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики
Вдень 3 червня у Дніпрі пролунали вибухи.
Вибухи у Дніпрі 3 червня: що відомо
У Дніпрі гучно – там повідомляють про вибухи, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
– Ворог завдав удару по Дніпровському району. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав він у Telegram.
За його словами, двоє людей дістали поранень – 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні.
Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.
Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, що 2 червня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши понад 70 ракет і майже 700 дронів. Головним напрямком російської атаки був Київ, там загинули 7 людей, ще майже 90 постраждали.
Водночас руйнування також зафіксовані у Дніпрі, Харкові, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.
Зокрема у Дніпрі загинуло 15 людей та постраждали ще 37 осіб внаслідок нічної російської атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.