Вранці у четвер, 4 червня, Запорізька ТЕС потрапила під потужний обстріл. Це може становити серйозну загрозу для енергозабезпечення окупованої Запорізької АЕС.

Запорізька ТЕС опинилась під обстрілом

Як повідомляє МАГАТЕ, команда агентства, яка перебуває на території Запорізької АЕС, помітила легкий дим у напрямку сусідньої теплоелектростанції та чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС зараз перебувають в укриттях.

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння через ситуацію з єдиною лінією електропередачі, яка ще залишається підключеною до ЗАЕС.

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Останніми тижнями вона вже кілька разів виходила з ладу. Через це станція повністю переходила на аварійні дизель-генератори, які забезпечують електропостачання, необхідне для охолодження шести реакторів і запобігання ядерній аварії.

Наразі ця лінія електропередачі залишається підключеною.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаку, аби не допустити тривалої втрати електроживлення на атомному об’єкті.

Нагадаємо, що 31 травня представники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксували пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу, які, за оцінкою місії, відповідають наслідкам удару безпілотника.

А у ніч проти 3 червня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову залишилася без зовнішнього електроживлення.

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