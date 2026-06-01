Обвинение Украины в атаках на Запорожскую АЭС и гражданскую инфраструктуру является привычной тактикой России для оправдания новых ударов. Подобные заявления могут свидетельствовать о подготовке российских войск к массированной атаке по Украине.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Почему РФ обвиняет Украину в атаке на ЗАЭС

По информации ISW, российские чиновники продолжают винить Украину в ударе по оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В частности, российские пропагандисты заявили, что Украина якобы нанесла два удара по ЗАЭС, 30 мая поразив турбинный зал шестого блока, а 31 мая – транспортный цех.

В Министерстве иностранных дел и Силах обороны Юга Украины опровергли оба обвинения и заявили, что эти российские обвинения являются попыткой отвлечь внимание от незаконной оккупации Запорожской АЭС.

МИД Украины утверждает, что Россия начинает новую волну подобных обвинений перед каждым заседанием Международного агентства по атомной энергии.

Уже 31 мая представители МАГАТЭ заявили, что во время осмотра территории Запорожской атомной электростанции зафиксировали повреждение внешней части здания турбинного зала.

