У передмісті Дніпра було чутно вибухи, коли російські війська атакували регіон. Армія РФ завдала ударів по логістичній компанії.

Оновлено о 18:54. Про це повідомляють керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Нова пошта.

Вибухи в передмісті Дніпра 4 червня: які наслідки

– Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район, – заявили в обласній військовій адміністрації.

Ганжа уточнив, що знову відбулося влучання по логістичній компанії, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Сьогодні у Дніпрі російські війська повторно атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі, повідомили у компанії.

– Найцінніше, що нам вдалося зберегти – це люди. У момент удару всі співробітники перебували в укриттях і не постраждали. Безпека людей завжди залишається пріоритетом. Саме тому ми системно інвестуємо в захист працівників, а на логістичних об’єктах облаштовано понад 1 тис. укриттів, – заявили у Новій пошті.

Наразі на місці удару в Дніпрі працюють поліція та ДСНС. Компанія оцінює масштаби руйнувань та робить все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу вдасться встановити після завершення роботи екстрених служб.

Нова пошта зазначає, що повністю компенсує оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок атак. Найближчим часом компанія планує зв’язатися з кожним клієнтом і повідомити деталі відшкодування.

У середу, 3 червня, російські війська завдали повторного удару по Дніпровському району. Як повідомили в ОВА, медична допомога знадобилася шістьом людям.

Як зазначив Ганжа, тоді п’ятьох людей госпіталізували, а троє з них – перебували у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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