Российская атака на Броварской район 5 июня вызвала взрыв и пожар на гражданском предприятии. Известно о четырех погибших и четверых травмированных, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщили глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник и ГСЧС.

(Новость дополнена в 11:10 информацией об увеличении количества пострадавших).

Сейчас смотрят

Атака на Броварской район сегодня: что известно

Николай Калашник подчеркнул, что в результате атаки на Броварской район прогремели взрывы на предприятии пищевой промышленности, где работали люди.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и четырех травмированных, однако позже глава ОВА уточнил, что количество погибших увеличилось до четырех, а пострадавших стало семь.

– На территории предприятия продолжается пожар административного здания, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двоих работников спасателям уже удалось деблокировать, – говорится в сообщении.

Калашник отметил, что все необходимые службы работают на месте и продолжают спасательные работы, поиск людей и ликвидацию последствий атаки.

– Россия снова демонстрирует, что ее целью являются не военные объекты, а обычные люди, живущие и работающие на своей земле, – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся у руководителя ОВА информации, под ними могут находиться еще два человека.

Напомним, взрыв на территории почтового терминала в Оболонском районе Киева произошел утром при осмотре одной из посылок. Известно об одном погибшем человеке и нескольких травмированных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.