Російська атака на Броварський район 5 червня спричинила вибух та пожежу на цивільному підприємстві. Відомо про чотирьох загиблих та сімох травмованих, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомили голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник та ДСНС.

(Новина доповнена об 11:10 інформацією про збільшення кількості постраждалих).

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Микола Калашник наголосив, що внаслідок атаки на Броварський район пролунали вибухи на підприємстві харчової промисловості, де саме працювали люди.

Першочергово повідомлялося про одного загиблого та чотирьох травмованих, однак пізніше очільник ОВА уточнив, що кількість загиблих збільшилася до чотирьох, а постраждалих стало сім.

– На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати, – йдеться у повідомленні.

Калашник зауважив, що всі необхідні служби працюють на місці та продовжують рятувальні роботи, пошук людей і ліквідацію наслідків атаки.

– Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі, – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною у очільника ОВА інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей.

Нагадаємо, вибух на території поштового терміналу в Оболонському районі Києва стався вранці під час огляду однієї з посилок. Відомо про одну загиблу людину та кількох травмованих.

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