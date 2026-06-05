Вибух на території поштового терміналу в Оболонському районі Києва стався вранці під час огляду однієї з посилок. Відомо про одну загиблу людину та кількох травмованих.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

(Оновлено о 10:16 деталями від очевидця).

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Вибух на поштовому терміналі Києва: деталі

Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі Києва, що стався в Оболонському районі міста.

Наразі відомо, що надзвичайна подія сталася на території сортувального центру поштового оператора.

– За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що на місці працюють слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС та медики.

Пізніше пресслужба Київської міської прокуратури уточнила, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт.

– Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, – йдеться у повідомленні.

Водночас один із працівників розповів журналістам, що вибух стався під час вивантаження посилок.

– Посилки їхали по стрічці і колега їх знімав. В цей момент відбувся вибух. Я був десь в 30 метрах. Сильний вибух був. Мені здається, він був схожий на приліт Шахеда, такі були іскри зверху. Пожежа від вибуху була, – сказав він Суспільному.

Чоловік додав, що працівники спершу намагалися пересунути решту посилок, однак змушені були вийти через сильне задимлення.

Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі пролунав вибух — росіяни атакували дронами термінал Нової пошти. Співробітники компанії не постраждали, вартість втрачених вантажів клієнтам обіцяли компенсувати.

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