Ночная атака на Одесскую область 5 июня повлекла за собой разрушения и пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 5 июня: что известно

Олег Кипер подчеркнул, что в результате атаки на Одесскую область в одном из районов попаданием БПЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар.

Сейчас смотрят

– Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БПЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших, – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что на местах событий работают все соответствующие службы, работы по устранению последствий атаки на Одесскую область продолжаются.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 216 ударными и имитационными беспилотниками разных типов.

Одним из городов, пострадавших во время ночной атаки на Украину, стал Конотоп на Сумщине.

Фото: Олег Кипер

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.