У Харківській області на трасі Р-58 Мерефа – Златопіль – Лозова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen LT, внаслідок чого постраждали діти та вчителі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

ДТП у Харківській області, в якій постраждали діти та вчителі

За інформацією прокуратури, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 Мерефа – Златопіль – Лозова водій Volkswagen LT не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет.

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У салоні перебували 14 дітей – це учні п’ятого та дев’ятого класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП постраждали троє дітей та двоє дорослих. Травмованих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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