Смертельну ДТП в Києві, внаслідок якої загинули четверо людей, спровокував 49-річний уродженець Херсонської області.

Водій неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через перевищення швидкості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня: що відомо про водія

 – 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

Він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися у 2026 році.

Як повідомляють джерела Української правди у правоохоронних органах, за кермом Mercedes-Benz перебував чоловік 1976 року народження. Відомо, що він очолює релігійну громаду.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 5 червня близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського у Києві.

Водій Mercedes-Benz не зміг втримати автомобіль під контролем під час руху на високій швидкості.

Машина вилетіла за межі проїжджої частини та опинилася в підземному переході, де перебували пішоходи.

Унаслідок ДТП на місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення.

Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Зараз він перебуває в лікарні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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