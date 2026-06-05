Вибухи у Чернігові прогриміли вдень 5 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 5 червня: що відомо

Під час повітряної атаки у Чернігові зафіксували влучання ворожого безпілотника по одному з підприємств у північній частині міста.

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Також у місті зафіксували ще одне влучання ударного безпілотника типу Shahed — цього разу по території автостоянки.

Після удару там виникла пожежа. За попередньою інформацією, унаслідок влучання пошкоджено 37 автомобілі.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.

Пізніше уточнені дані показали, що кількість травмованих унаслідок вибухів у Чернігові 5 червня по підприємству попередньо зросла до шести осіб.

Наразі оперативні та екстрені служби працюють на місцях ударів. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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