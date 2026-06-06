Російські війська атакували місто Запоріжжя вдень у суботу, 6 червня. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Оновлено о 16:28. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 6 червня: які наслідки

За інформацією Запорізької ОВА, російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру. Удар в обласному центрі прийшовся у дах супермаркету.

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Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти, розповів Федоров.

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя збільшилася до трьох людей.

Зокрема, через російський удар постраждала 10-річна дитина, в якої поранено руку. Хлопчика госпіталізували.

Крім цього, поранення дістав батько дитини. Медичні працівники надають обом постраждалим необхідну допомогу.

Вранці 6 червня пролунали вибухи у Запоріжжі, коли російські війська атакували обʼєкт промислової інфраструктури.

Один із безпілотників спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів Запоріжжя.

За інформацією ОВА, внаслідок ранкової атаки постраждали семеро людей, серед яких є двоє дітей.

Зокрема, допомога медиків знадобилася п’ятьом жінкам та двом дітям – це трирічна дівчинка та дев’ятирічний хлопчик.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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