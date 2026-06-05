Количество пострадавших в результате вечерней атаки на Запорожье возросло до 16.

Об этом утром 5 июня сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 4 июня: что известно

Во время вечерней атаки в Запорожье российские войска нанесли удары по одному из спальных районов города.

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В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилых здания. Взрывной волной выбиты окна.

К утру в трех домах окна уже закрыли OSB-плитами. Работы продолжаются.

В данный момент известно, что российская атака унесла жизнь 44-летней женщины.

Количество травмированных растет до сих пор – люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

После атаки на Запорожье 4 июня уже о 16 пострадавших. Среди раненых – 9-летняя девочка.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следует заметить, что утром 5 июня российские войска снова нанесли удар по городу.

В результате утренних обстрелов повреждениям подверглись 11 домов.

Один из домов и автомобиль охватило огнем.

На этот раз, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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