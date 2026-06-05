Атака на Запорожье 4 июня: погибла женщина, раненых уже 16, в том числе ребенок
Количество пострадавших в результате вечерней атаки на Запорожье возросло до 16.
Об этом утром 5 июня сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 4 июня: что известно
Во время вечерней атаки в Запорожье российские войска нанесли удары по одному из спальных районов города.
В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилых здания. Взрывной волной выбиты окна.
К утру в трех домах окна уже закрыли OSB-плитами. Работы продолжаются.
В данный момент известно, что российская атака унесла жизнь 44-летней женщины.
Количество травмированных растет до сих пор – люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
После атаки на Запорожье 4 июня уже о 16 пострадавших. Среди раненых – 9-летняя девочка.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Следует заметить, что утром 5 июня российские войска снова нанесли удар по городу.
В результате утренних обстрелов повреждениям подверглись 11 домов.
Один из домов и автомобиль охватило огнем.
На этот раз, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА