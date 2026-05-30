В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Шостки Николай Нога.

Атака на Шостку 30 мая: что известно

По информации Олега Григорова, часть вражеских беспилотников удалось уничтожить Силам обороны Украины.

Впрочем, зафиксировано и попадание по территории Шосткинской общины. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Городской голова Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Сейчас на местах работают аварийно-спасательные бригады и профильные службы.

Продолжается ликвидация последствий удара и обследование поврежденных объектов.

Жителям громады оказывают необходимую помощь.

Россияне уничтожили вокзал в Шостке

Среди поврежденных объектов во время атаки на Шостку 30 мая — здание железнодорожного вокзала Шостки.

Как сообщили в Укрзализныце, ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе фактически уничтожили здание вокзала и повредили инфраструктуру железнодорожной станции.

В компании отметили, что вокзал, с которого ежедневно сотни жителей Сумщины отправлялись по своим делам, стал очередной целью российской атаки.

К счастью, обошлось без жертв среди работников и пассажиров. Во время воздушной тревоги люди находились в укрытиях.

Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

At night, Russian troops destroyed the Shostka railway station building and damaged the railway station infrastructure with direct hits from several dozen kamikaze drones. The civilian railway station, from which hundreds of Sumy residents set off on their peaceful errands every… pic.twitter.com/XYuSYTCXwa — Oleksii Kuleba (@OleksiiKuleba) May 30, 2026

Окончательные масштабы разрушений и ущерба в результате атаки на Шостку сегодня еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 557-е сутки.

Фото: Сумська ОВА

