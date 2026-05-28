В деле львовского бизнесмена Игоря и Романа Гринкевичей появился новый эпизод. Кроме некачественной формы для ВСУ, фигурантов подозревают в поставке бронежилетов и шлемов по завышенной стоимости, из-за чего государство понесло убытки на 150 млн грн.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Государственном бюро расследований.

ГБР о деле Игоря и Романа Гринкевичей

– В настоящее время следователи ГБР осуществляют расследование в отдельном уголовном производстве, в рамках которого установлен факт снабжения указанной группой лиц бронежилетов и шлемов по завышенным ценам, – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что государственному бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 150 млн грн.

В ближайшее время в этом уголовном производстве ожидается принятие соответствующего процессуального решения.

Что известно о деле Игоря и Романа Гринкевичей

В уголовном производстве по масштабным сделкам с закупками для Вооруженных Сил Украины фигурируют оборонные тендеры на сумму более 1,5 млрд грн. Организатором схемы, по данным следствия, является львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, который привлек своего сына Романа и нескольких сообщников.

Следствие установило, что подконтрольные предпринимателю компании выиграли 23 тендера Министерства обороны на поставку военной формы и белья. Однако государственному бюджету нанесли ущерб на сумму около 1 млн грн из-за поставок некачественного товара или срыва обязательств.

Следствие по делу о поставках бракованной формы для ВСУ завершилось еще в июле 2025 года. Сейчас материалы рассматриваются в суде.

Все это время отец и сын Гринкевичи остаются под стражей. В то же время суд постепенно снижает для них суммы залога как альтернативы аресту. В частности, размер залога для Романа Гринкевича за два года уменьшился более чем в 16 раз: с начальных 500 млн до 30 млн грн.

