В ночь на 9 июня россияне атаковали Днепропетровскую область почти 20 раз. В трех районах Днепропетровщины повреждены гражданские здания, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область: что известно

Александр Ганжа уточнил, что, в частности, на Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины.

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– Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственная постройка, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 42 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно, – сообщил глава ОВА.

Он добавил, что на Синельниковщине атака РФ пришлась на Николаевскую и Петропавловскую общины, где загорелись частный дом и гараж. Поврежден пожарный автомобиль.

В Троицкой общине Павлоградского района, по его словам, уничтожены частный дом и хозяйственное сооружение. Еще один дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина, которую планируют лечить амбулаторно.

Напомним, в ночь на 9 июня, начиная с 18:30 8 июня, противник атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 166 БПЛА разного типа.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Фото: Александр Ганжа

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