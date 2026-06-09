РФ почти 20 раз атаковала Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие
В ночь на 9 июня россияне атаковали Днепропетровскую область почти 20 раз. В трех районах Днепропетровщины повреждены гражданские здания, пострадали три человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область: что известно
Александр Ганжа уточнил, что, в частности, на Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины.
– Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственная постройка, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 42 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно, – сообщил глава ОВА.
Он добавил, что на Синельниковщине атака РФ пришлась на Николаевскую и Петропавловскую общины, где загорелись частный дом и гараж. Поврежден пожарный автомобиль.
В Троицкой общине Павлоградского района, по его словам, уничтожены частный дом и хозяйственное сооружение. Еще один дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина, которую планируют лечить амбулаторно.
Напомним, в ночь на 9 июня, начиная с 18:30 8 июня, противник атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 166 БПЛА разного типа.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Фото: Александр Ганжа