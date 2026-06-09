У ніч на 9 червня, починаючи з 18:30 8 червня, противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 ударними БпЛА різного типу.

Нічна атака України 9 червня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької області та ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

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Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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