Нічна атака на Україну: РФ запустила дві ракети та 166 дронів
- У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 ударними БпЛА різних типів.
- Сили ППО станом на 08:00 збили або подавили 146 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та інших БпЛА.
- Зафіксовано влучання двох ракет і 17 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.
У ніч на 9 червня, починаючи з 18:30 8 червня, противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 ударними БпЛА різного типу.
Нічна атака України 9 червня: що відомо
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької області та ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.