Уночі проти 9 червня росіяни атакували Дніпропетровську область майже 20 разів. У трьох районах Дніпропетровщини пошкоджені цивільні будівлі, постраждали троє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область: що відомо

Олександр Ганжа уточнив, що, зокрема на Нікопольщині, під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.

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– Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 42 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно, – повідомив очільник ОВА.

Він додав, що на Синельниківщині атака РФ прийшлася на Миколаївську та Петропавлівську громади, де загорілися приватна оселя і гараж. Пошкоджене пожежне авто.

У Троїцький громаді Павлоградського району, за його словами, знищені приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя понівечена. Постраждала 63-річна жінка, яку планують лікувати амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня, починаючи з 18:30 8 червня, противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 БпЛА різного типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Олександр Ганжа

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