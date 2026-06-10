Атака на Одессу 10 июня 2026 года повлекла за собой разрушение жилых домов в Приморском районе города. Пострадали женщина и двое детей.

Об этом сообщили Одесская городская военная администрация и начальник ОВА Сергей Лысак.

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По данным местной ОВА, в результате атаки РФ зафиксировали повреждения двух жилых домов, в одном из которых дотла выгорела квартира на пятом этаже.

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– Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь, говорится в сообщении.

В то же время Сергей Лысак уточнил, что кроме женщины пострадали двое детей 2016 и 2017 годов рождения. У них – острая реакция на стресс. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую помощь.

В другом доме, попавшем под российскую атаку, повреждено имущество жильцов на 11 этаже, а также остекление и фасад дома.

На местах происшествия работают представители городских властей, спасатели, коммунальные службы и районная администрация. Идет обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки.

Напомним, взрывы в Харькове 10 июня 2026 года прогремели во время массированной атаки российских дронов. Всего россияне нанесли 26 ударов БпЛА по городу на рассвете, больше всего пострадал Холодногорский район.

Фото: ОВА

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