Атака на Одессу 10 июня: повреждены многоэтажки, среди пострадавших – дети
Атака на Одессу 10 июня 2026 года повлекла за собой разрушение жилых домов в Приморском районе города. Пострадали женщина и двое детей.
Об этом сообщили Одесская городская военная администрация и начальник ОВА Сергей Лысак.
Атака на Одессу: что известно о последствиях
По данным местной ОВА, в результате атаки РФ зафиксировали повреждения двух жилых домов, в одном из которых дотла выгорела квартира на пятом этаже.
Для ликвидации пожара в Одессе привлекали работников ГСЧС.
– Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь, говорится в сообщении.
В то же время Сергей Лысак уточнил, что кроме женщины пострадали двое детей 2016 и 2017 годов рождения. У них – острая реакция на стресс. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую помощь.
В другом доме, попавшем под российскую атаку, повреждено имущество жильцов на 11 этаже, а также остекление и фасад дома.
На местах происшествия работают представители городских властей, спасатели, коммунальные службы и районная администрация. Идет обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки.
Напомним, взрывы в Харькове 10 июня 2026 года прогремели во время массированной атаки российских дронов. Всего россияне нанесли 26 ударов БпЛА по городу на рассвете, больше всего пострадал Холодногорский район.
Фото: ОВА