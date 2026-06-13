В субботу, 13 июня, российские войска атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях и Донецкая областная прокуратура.

Атака на Славянск 13 июня: что известно

По предварительной информации, около 10:45 российские войска нанесли удар по центральной части города тремя управляемыми авиабомбами ФАБ-250.

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В результате атаки на Славянск сегодня повреждены 24 многоэтажных дома, учебное заведение и автомобили.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. Це один чоловік чоловік, 9-річний хлопчик та жінки 52, 59 і 65 років.

Їх ушпиталено з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї з потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці та уточнювати масштаби руйнувань і остаточні наслідки удару.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину ( ст. 438 КК України).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вадим Лях

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