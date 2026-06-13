Во время ночной атаки на Украину 13 июня российские войска применили 118 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 июня: что известно

В ночь на 13 июня (с 18:00 12 июня) российские войска атаковали Украину 118 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 110 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание трех ударных БпЛА на трех локациях.

Еще на шести локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

По состоянию на утро атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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