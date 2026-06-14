Під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували майже сотню безпілотників.

Про це 14 червня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними оборонців неба, почалася ще з 18:00 13 червня.

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Загалом окупанти запустили 98 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, та дронів-імітаторів типу Пародія з районів російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, за попередніми даними, до 08:00 14 червня збили або приглушили 91 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання семи ударних дронів на шести локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на чотирьох локаціях.

Атака на Україну триває, попереджають у Повітряних силах ЗСУ. Наразі в повітряному просторі ще маневрують кілька безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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