Стрілянина в Ірпені: чоловік відкривав вогонь у бік перехожих
Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Ірпені 13 червня.
Про це після опівночі 14 червня повідомили в поліції Київської області.
Стрілянина в Ірпені 13 червня: що відомо
Повідомлення про стрілянину в Ірпені правоохоронці отримали близько 21:14 13 червня.
Було встановлено, що на одній із вулиць міста невідома особа здійснювала постріли в бік перехожих.
На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий житель.
На щастя, унаслідок стрілянини в Ірпені ніхто не постраждав.
Після надзвичайної події правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).