Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Ірпені 13 червня.

Про це після опівночі 14 червня повідомили в поліції Київської області.

Стрілянина в Ірпені 13 червня: що відомо

Повідомлення про стрілянину в Ірпені правоохоронці отримали близько 21:14 13 червня.

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Було встановлено, що на одній із вулиць міста невідома особа здійснювала постріли в бік перехожих.

На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий житель.

На щастя, унаслідок стрілянини в Ірпені ніхто не постраждав.

Після надзвичайної події правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

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