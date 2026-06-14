В Польше на участке врача нашли 32 нерожденных детей: что известно
- В селе Люторыж возле польского Жешува на участке, который ранее принадлежал врачу, нашли останки 32 нерожденных детей.
- По данным следствия, останки обнаружил оператор экскаватора во время подготовки территории к строительству, после чего работы остановили.
- Патоморфологу Магдалене Г. планируют объявить подозрение в надругательстве над человеческими останками и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами.
В селе Люториж близ Жешува на участке, ранее принадлежавшем врачу, нашли останки 32 нерожденных детей.
В Польше нашли останки 32 нерожденных детей
Патоморфологине Магдалени Г. планируют объявить подозрение в надругательстве над человеческими останками и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами, сообщает Gazeta Wyborcza.
На человеческие останки натолкнулся оператор экскаватора, который готовил земельный участок к строительству новых домов. После находки работы сразу остановили.
Сейчас на месте продолжаются раскопки. Полиция уже обнаружила 32 плода, зарытых на разной глубине, а также фрагменты документации и медицинские материалы.
Обнаруженные останки перевезли в морг, где их должны исследовать эксперты. Только после этого станет известно, как долго они находились в земле.
Следователи также будут проверять соседние участки с помощью георадара и специально обученной собаки, чтобы выяснить, нет ли там других захоронений.
57-летняя Магдалена Г. работала патоморфологиней в больнице №2 в Жешуве. По ее словам, во время пандемии COVID-19 она забирала мертвые плоды из госпиталя, чтобы проводить исследования.
– Женщина утверждает, что проводила над ними медицинские исследования. Она должна была делать это дома. После завершения анализов слаживала тела в мешки и закапывала на своем участке. К тому времени там стоял дом, в котором никто не проживал, — сообщало Radio Eska.
Магдалена Г. была задержана 12 июня в районе Замостья. Ее должны были допросить 13 июня, однако женщина пожаловалась на плохое самочувствие, поэтому ее доставили в больницу. Впоследствии подозреваемую вернули в прокуратуру.
По самой тяжелой статье — неправильное обращение с медицинскими материалами — врачу грозит до 12 лет заключения.
Прокуратура также проверяет, могли ли другие лица быть причастны к захоронению плодов.