В селе Люториж близ Жешува на участке, ранее принадлежавшем врачу, нашли останки 32 нерожденных детей.

В Польше нашли останки 32 нерожденных детей

Патоморфологине Магдалени Г. планируют объявить подозрение в надругательстве над человеческими останками и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами, сообщает Gazeta Wyborcza.

На человеческие останки натолкнулся оператор экскаватора, который готовил земельный участок к строительству новых домов. После находки работы сразу остановили.

Сейчас смотрят

Сейчас на месте продолжаются раскопки. Полиция уже обнаружила 32 плода, зарытых на разной глубине, а также фрагменты документации и медицинские материалы.

Обнаруженные останки перевезли в морг, где их должны исследовать эксперты. Только после этого станет известно, как долго они находились в земле.

Следователи также будут проверять соседние участки с помощью георадара и специально обученной собаки, чтобы выяснить, нет ли там других захоронений.

57-летняя Магдалена Г. работала патоморфологиней в больнице №2 в Жешуве. По ее словам, во время пандемии COVID-19 она забирала мертвые плоды из госпиталя, чтобы проводить исследования.

– Женщина утверждает, что проводила над ними медицинские исследования. Она должна была делать это дома. После завершения анализов слаживала тела в мешки и закапывала на своем участке. К тому времени там стоял дом, в котором никто не проживал, — сообщало Radio Eska.

Магдалена Г. была задержана 12 июня в районе Замостья. Ее должны были допросить 13 июня, однако женщина пожаловалась на плохое самочувствие, поэтому ее доставили в больницу. Впоследствии подозреваемую вернули в прокуратуру.

По самой тяжелой статье — неправильное обращение с медицинскими материалами — врачу грозит до 12 лет заключения.

Прокуратура также проверяет, могли ли другие лица быть причастны к захоронению плодов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.