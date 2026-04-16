Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Подкарпатском воеводстве Польши вечером 15 апреля.

Микроавтобус, в котором находились украинцы, перевернулся на автомагистрали возле села Буды Ланьцутские.

Об этом пишет BFM-24.

ДТП в Польше 15 апреля: что известно

В транспортном средстве находились шесть человек, среди них 9-летний ребенок.

В среду после 17:00 микроавтобус перевернулся на полосе в направлении Жешува. Авария произошла возле населенного пункта Буды Ланьцутские Ланьцутского повета.

Полицейские предварительно установили, что водитель микроавтобуса марки Mercedes съехал с дороги и врезался в защитную огорожу.

— В результате этого произошло опрокидывание, — сообщил пресс-секретарь ланьцутской полиции, комиссар Войцех Груца.

В микроавтобусе ехали граждане Украины – пять взрослых и один 9-летний ребенок.

— Два человека попали в больницу. Это водитель и одна из пассажирок. Их уже выписали, — передал комиссар Груца.

Командование Государственной пожарной службы в Ланьцуте сообщило, что первую помощь на месте аварии оказали военнослужащие Военной пожарной службы с 23-й тактической авиационной базы, а также военнослужащие из военной кареты скорой помощи 21-й Подгальской стрелковой бригады.

Как уточняется, они проезжали мимо в колонне.

Напомним, в декабре возле Люблина произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находилось 26 украинцев.

Никто из них не пострадал, водитель автомобиля погиб.

Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

