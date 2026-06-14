У селі Люториж поблизу Жешува на ділянці, яка раніше належала лікарці, знайшли останки 32 ненароджених дітей.

У Польщі знайшли останки 32 ненароджених дітей

Патоморфологині Магдалені Г. планують оголосити підозру в нарузі над людськими останками та неналежному поводженні з медичними матеріалами, повідомляє Gazeta Wyborcza.

На людські рештки натрапив оператор екскаватора, який готував земельну ділянку до будівництва нових будинків. Після знахідки роботи одразу зупинили.

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Нині на місці тривають розкопки. Поліція вже виявила 32 плоди, закопані на різній глибині, а також фрагменти документації та медичні матеріали.

Знайдені останки перевезли до моргу, де їх мають дослідити експерти. Лише після цього стане відомо, як довго вони перебували в землі.

Слідчі також перевірятимуть сусідні ділянки за допомогою георадара та спеціально навченого собаки, щоб з’ясувати, чи немає там інших поховань.

57-річна Магдалена Г. працювала патоморфологинею в лікарні №2 у Жешуві. За її словами, під час пандемії COVID-19 вона забирала мертві плоди зі шпиталю, щоб проводити дослідження.

– Жінка стверджує, що проводила над ними медичні дослідження. Вона мала робити це вдома. Після завершення аналізів складала тіла в мішки та закопувала на своїй ділянці. На той час там стояв будинок, у якому ніхто не проживав, — повідомляло Radio Eska.

Магдалену Г. затримали 12 червня в районі Замостя. Її мали допитати 13 червня, однак жінка поскаржилася на погане самопочуття, тому її доправили до лікарні. Згодом підозрювану повернули до прокуратури.

За найтяжчою статтею — неналежне поводження з медичними матеріалами — лікарці загрожує до 12 років ув’язнення.

Прокуратура також перевіряє, чи могли інші особи бути причетними до захоронення плодів.

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