Під час атаки на Херсон 16 червня під удар потрапило маршрутне таксі у Корабельному районі міста.

Про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська МВА та Херсонська обласна прокуратура.

Атака на Херсон 16 червня: що відомо

За даними слідства, близько 07:50–08:00 російські військові атакували маршрутний автобус у Херсоні за допомогою БпЛА.

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Через влучання безпілотника один із пасажирів загинув на місці.

Крім того, до лікарні доставили трьох постраждалих. Серед них — 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 66 і 64 роки.

У потерпілих діагностували контузії, мінно-вибухові травми та уламкові поранення тулуба й кінцівок. Медики надають їм необхідну допомогу.

У прокуратурі уточнили, що серед постраждалих є також водій автобуса.

Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки на Херсон сьогодні постраждали двоє поліцейських. Ворог вдарив повторно, коли правоохоронці прибули на місце удару.

Таким чином унаслідок атаки на Херсон 16 червня загинула одна людина та постраждали ще восьмеро.

Прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Удар по швидкій у Херсоні: що відомо

Уночі 16 червня російські військові також атакували дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Херсоні. За даними прокуратури, близько 01:45 ударний БпЛА влучив у машину швидкої.

Унаслідок атаки постраждали двоє працівників служби — парамедик та медичний технік, які перебували всередині автомобіля.

За цим фактом також відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Прокудін

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