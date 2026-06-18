Вночі 18 червня у Полтаві та області було чутно вибухи.

Нічна атака на Полтаву и область 18 червня

Вночі 18 червня ворог завдав удару по двох районах Полтавської області, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

– У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми. Її госпіталізували, – написав він у Telegram.

Також ворожі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. Бригади АТ Полтаваобленерго працюють над відновленням електропостачання.

Зараз дивляться

У Миргородському районі унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення.

Наразі є повідомлення про відсутність електропостачання в окремих районах громади. Інформація уточнюється.

Станом на 2:00 повідомлень про пошкодження житла до міської оперативної служби не надходило.

Як вранці повідомила Полтавська міська рада, тимчасово відсутній рух тролейбусів на Леваду.

– Станом на зараз відсутній рух тролейбусів у напрямку мікрорайону Левада. Зміни стосуються маршруту №12, який тимчасово курсує до Південного вокзалу.

Причина – відсутність електроживлення тягової підстанції.

Інші тролейбусні маршрути працюють у штатному режимі без змін.

Про відновлення руху за звичним маршрутом буде у міській раді обіцяють повідомити додатково.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.