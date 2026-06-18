Нічна атака на Полтаву та область: дрони вдарили по енергообʼєкту, є поранений
- У ніч проти 18 червня Росія атакувала два райони Полтавської області, зокрема Полтавський і Миргородський.
- У Полтавському районі пошкоджено промислове та приватне підприємства, приватний будинок і об’єкт енергетичної інфраструктури, одна людина отримала травми.
- Через відсутність електроживлення тягової підстанції у Полтаві тимчасово зупинили рух тролейбусів у напрямку мікрорайону Левада.
Вночі 18 червня у Полтаві та області було чутно вибухи.
Нічна атака на Полтаву и область 18 червня
Вночі 18 червня ворог завдав удару по двох районах Полтавської області, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
– У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина отримала травми. Її госпіталізували, – написав він у Telegram.
Також ворожі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. Бригади АТ Полтаваобленерго працюють над відновленням електропостачання.
У Миргородському районі унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення.
Наразі є повідомлення про відсутність електропостачання в окремих районах громади. Інформація уточнюється.
Станом на 2:00 повідомлень про пошкодження житла до міської оперативної служби не надходило.
Як вранці повідомила Полтавська міська рада, тимчасово відсутній рух тролейбусів на Леваду.
– Станом на зараз відсутній рух тролейбусів у напрямку мікрорайону Левада. Зміни стосуються маршруту №12, який тимчасово курсує до Південного вокзалу.
Причина – відсутність електроживлення тягової підстанції.
Інші тролейбусні маршрути працюють у штатному режимі без змін.
Про відновлення руху за звичним маршрутом буде у міській раді обіцяють повідомити додатково.