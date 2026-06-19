Атака на Павлоград: росіяни вбили 8-річну дівчинку та поранили жінку
Російські війська вбили дитину під час атаки на Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 19 червня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Павлоград 19 червня: що відомо
Після атаки на Павлоград сьогодні, 19 червня, вогнем охопило два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.
Ударом по місту російські окупанти вбили восьмирічну дівчинку.
49-річну жінку з пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої важкості.
Зауважимо, що впродовж ночі російські війська атакували ще Нікопольський та Синельниківський район.
У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Там зазнали руйнувань підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль.
У Синельниківському районі РФ обстрілювала Дубовиківську і Васильківську громади. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.