Російські війська вбили дитину під час атаки на Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 19 червня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Павлоград 19 червня: що відомо

Після атаки на Павлоград сьогодні, 19 червня, вогнем охопило два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.

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Ударом по місту російські окупанти вбили восьмирічну дівчинку.

49-річну жінку з пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої важкості.

Зауважимо, що впродовж ночі російські війська атакували ще Нікопольський та Синельниківський район.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Там зазнали руйнувань підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль.

У Синельниківському районі РФ обстрілювала Дубовиківську і Васильківську громади. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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