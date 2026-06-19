РФ атакувала судна під прапорами Панами, Сент-Кітс і Невіс: є загиблий і поранені
Російські війська атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Адміністрація морських портів України.
Атака на цивільні судна в Чорному морі: що відомо
Російські ударні безпілотники атакували два цивільні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та здійснювали рух Українським морським коридором.
Унаслідок удару по судну під прапором Панами загинув один із членів екіпажу. Ще двоє моряків дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані.
Також під удар потрапило цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Там троє членів екіпажу зазнали легких поранень.
В Адміністрації морських портів України наголосили, що цей удар став черговим підтвердженням цілеспрямованого терору Росії проти цивільного судноплавства та портової інфраструктури.
За оцінкою АМПУ, під загрозою опиняються не лише українські об’єкти, а й міжнародна торгівля, гуманітарні маршрути та глобальна продовольча безпека.
У відомстві зазначили, що під прицілом опиняються цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу експортних і гуманітарних маршрутів.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер також заявив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права та принципу свободи судноплавства.
За його словами, терор проти цивільних моряків і торговельних суден має отримати чітку міжнародну оцінку та рішучу реакцію світової спільноти.
В АМПУ окремо наголосили, що, попри атаки, Український морський коридор продовжує працювати.
— Але кожен його рейс сьогодні — це не лише про логістику та економіку. Це про мужність моряків, стійкість портовиків і боротьбу України за право бути частиною вільного світу, — зазначили в адміністрації.
Після атаки судна під прапорами Панами, Сент-Кітс і Невіс на місці працюють відповідні служби, уточнюється інформація щодо наслідків обстрілу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.
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Фото: АМПУ