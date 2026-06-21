В результате вражеских атак на Сумы ночью и утром пострадали восемь человек.

Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, глава Сумской городской военной администрации.

Атака на Сумы ночью 21 июня

В настоящее время состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Четырем медики оказали помощь на месте, остальные проходят обследование.

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Российские войска нанесли по городу удары артиллерией и беспилотниками. В результате артиллерийского обстрела зафиксировано шесть попаданий по жилому сектору в Ковпаковском районе.

Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Кроме того, ночью и утром враг нанес восемь ударов БПЛА по объектам инфраструктуры и жилым кварталам Сум. В результате атак повреждены почтовое отделение, автозаправочная станция, многоквартирные и частные дома.

В зданиях повреждены стены, крыши и оконные стекла. Ликвидация последствий атак продолжается, информация о повреждениях уточняется.

Ночью 2 июня Россия атаковала Сумы. Беспилотник попал в квартиру, где спала пенсионерка. Вражеский БПЛА разрушил окна девятиэтажного дома и часть стены.

В результате атаки дрона в частном секторе загорелись и получили повреждения дома, погибших и раненых нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА

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