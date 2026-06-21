Обстрел Сум с помощью дронов и артиллерии: есть пострадавшие, повреждены дома и инфраструктура
- В результате вражеских атак по Сумам пострадали 8 человек, их состояние удовлетворительное.
- Четырем пострадавшим оказали помощь на месте, остальные проходят обследование.
- Россияне нанесли 6 артиллерийских ударов по жилому сектору Ковпаковского района.
В результате вражеских атак на Сумы ночью и утром пострадали восемь человек.
Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, глава Сумской городской военной администрации.
Атака на Сумы ночью 21 июня
В настоящее время состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Четырем медики оказали помощь на месте, остальные проходят обследование.
Российские войска нанесли по городу удары артиллерией и беспилотниками. В результате артиллерийского обстрела зафиксировано шесть попаданий по жилому сектору в Ковпаковском районе.
Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Кроме того, ночью и утром враг нанес восемь ударов БПЛА по объектам инфраструктуры и жилым кварталам Сум. В результате атак повреждены почтовое отделение, автозаправочная станция, многоквартирные и частные дома.
В зданиях повреждены стены, крыши и оконные стекла. Ликвидация последствий атак продолжается, информация о повреждениях уточняется.
Ночью 2 июня Россия атаковала Сумы. Беспилотник попал в квартиру, где спала пенсионерка. Вражеский БПЛА разрушил окна девятиэтажного дома и часть стены.
В результате атаки дрона в частном секторе загорелись и получили повреждения дома, погибших и раненых нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ГВА