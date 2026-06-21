Російські війська вчора атакували Полтавський район. Унаслідок удару зафіксовано влучання по території двох підприємств.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавщину 20 червня: що відомо

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них шестеро дітей.

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Рятувальники під час ліквідації наслідків удару виявили тіло людини під завалами. Ще одна людина померла у лікарні.

Також через атаку сталося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Загалом до ліквідації наслідків подій було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки ДСНС.

У ніч на 18 червня Росія атакувала Полтавський і Миргородський райони Полтавської області. У Полтавському районі пошкоджено промислове та приватне підприємства, приватний будинок і об’єкт енергетичної інфраструктури. Одна людина постраждала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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