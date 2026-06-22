Уночі проти 22 червня російські війська атакували Одеський район балістичною ракетою Іскандер.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеський район 22 червня: що відомо

За даними обласної влади, унаслідок атаки на Одеський район під удар російської балістики потрапило цивільне сільськогосподарське підприємство.

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Унаслідок влучання на території об’єкта виникла пожежа. Загорілися автотехніка та паливні ємності.

Також ударом було зруйновано складське приміщення підприємства.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще троє людей дістали поранення.

Наразі інформація щодо кількості постраждалих та остаточних масштабів руйнувань під час атаки на Одеський район сьогодні, 22 червня, уточнюється.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки на Одеський район та фіксація чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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