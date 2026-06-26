Серія потужних вибухів у Запоріжжі прогриміла у п’ятницю, 26 червня. Внаслідок російської атаки зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 26 червня: які наслідки

За інформацією Запорізької ОВА, кількість поранених зросла до шести людей. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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Перед вибухами у Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Після цього українські військовослужбовці зафіксували швидкісну ціль на Запоріжжя.

Крім цього, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударного безпілотника на місто Запоріжжя з південного напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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