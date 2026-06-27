Вчора, 16 червня, пізно ввечері російські дрони атакували Запоріжжя. Зафіксовано влучання по території підприємства, є пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівка. Відомо про щонайменше шістьох поранених.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя: що відомо

О 22:00 Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа на території одного з промислових підприємств. Також російський дрон атакував АЗС у Запоріжжі. Там так само сталася пожежа.

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О 23:10 Іван Федоров повідомив про загрозу керованих авіабомб. О 23:17 пролунали вибухи у Запорізькій області. Внаслідок ворожого удару у Запоріжжі пошкоджено будинок. Поранень дістав чоловік.

Вибухами побило вікна, пошкодило балкони у багатоповерхівці, знищено автівки. О 00:03 Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до двох.

Зранку 27 червня стало відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя шестеро людей дістали поранення, серед них — дитина.

— Три керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку, а також житлові та нежитлові будівлі. До лікарів звернулися шість постраждалих. Зокрема, 13-річна дівчинка. Усім надана необхідна медична допомога, — наголосив Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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