У Вінниці внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти. Троє дітей гралися у гаражі та знайшли предмет, схожий на запал, який згодом здетонував.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та ГУ Національної поліції у Вінницькій області.

У Вінниці внаслідок вибуху травмувалися діти

Як уточнили у Нацполіції, повідомлення про подію надійшло від медиків.

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За попередньою інформацією, ввечері 26 червня троє дітей віком 10 та 11 років грались у гаражі, яким користується дідусь останнього. Вони знайшли там предмет, схожий на запал.

Один з 10-річних хлопчиків вибіг на вулицю, а двоє його товаришів залишились у гаражі. Під час гри предмет здетонував, внаслідок чого діти дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

З місця події правоохоронці вилучили уламки та ще один предмет, схожий на запал, походження та мета зберігання яких встановлюється.

Станом на ранок 27 червня, 10-річних хлопчиків оглянули лікарі та відпустили додому, а 11-річний підліток перебуває у лікарні. Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У ДСНС нагадали про те, що не можна підходити до невідомих предметів, торкатися їх або здійснювати будь-який механічний вплив.

Крім цього, варто негайно повідомляти про небезпечну знахідку за телефонними номерами 101 або 112.

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