У Дрогобичі Львівської області чоловік пошкодив меморіал Жертвам німецької окупації 1941-1944 років.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Пошкодження меморіалу в Дрогобичі

За інформацією поліції, 27 червня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис, на якому зафіксували, як невідомий чоловік на вулиці Ковальській у місті Дрогобич пошкодив меморіал.

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Йдеться про пам’ятник історії місцевого значення України, який є місцем страти нацистами членів Українського національно-визвольного руху та цивільного населення у Дрогобичі.

Поліцейським вдалося встановити місцеперебування чоловіка, який пошкодив меморіал Жертвам німецької окупації 1941-1944 років.

За даними поліції, правоохоронці затримали його. Правопорушником виявився 32-річний місцевий житель Дрогобича.

Встановлено, що чоловік вчинив правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Як зазначили у поліції, розпочато кримінальне провадження (Наруга над могилою, іншим місцем поховання) за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: Поліція Львівської області

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