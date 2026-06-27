Вандалізм у Дрогобичі: місцевий житель пошкодив історичний меморіал
- У Дрогобичі Львівської області поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння пошкодив меморіал Жертвам німецької окупації 1941-1944 років.
- За фактом наруги над пам’ятником правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру.
У Дрогобичі Львівської області чоловік пошкодив меморіал Жертвам німецької окупації 1941-1944 років.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
Пошкодження меморіалу в Дрогобичі
За інформацією поліції, 27 червня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис, на якому зафіксували, як невідомий чоловік на вулиці Ковальській у місті Дрогобич пошкодив меморіал.
Йдеться про пам’ятник історії місцевого значення України, який є місцем страти нацистами членів Українського національно-визвольного руху та цивільного населення у Дрогобичі.
Поліцейським вдалося встановити місцеперебування чоловіка, який пошкодив меморіал Жертвам німецької окупації 1941-1944 років.
За даними поліції, правоохоронці затримали його. Правопорушником виявився 32-річний місцевий житель Дрогобича.
Встановлено, що чоловік вчинив правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.
Як зазначили у поліції, розпочато кримінальне провадження (Наруга над могилою, іншим місцем поховання) за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Фото: Поліція Львівської області