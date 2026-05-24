Массированная атака РФ на Киев: повреждены музеи, филармония и памятники архитектуры
- Татьяна Бережная назвала атаку самой масштабной серией повреждений культурных учреждений Киева за время войны.
- Повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, книжные магазины, кафе, магазины и памятники архитектуры.
В результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая повреждены десятки культурных объектов и памятники архитектуры.
Среди них — Национальный художественный музей Украины, музей Чернобыль, Национальная филармония, Киевская опера и другие учреждения.
Об этом сообщили вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Татьяна Бережная.
Самые масштабные повреждения культурных учреждений Киева: что известно
Татьяна Бережная заявила, что ночная атака РФ стала самой масштабной серией повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.
По ее словам, российские ракеты и дроны повредили Национальный художественный музей Украины, Национальный музей Чернобыль, Национальную филармонию Украины, Национальную музыкальную академию Украины, Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого, Киевскую оперу, Малую оперу, Украинский дом и ряд памятников архитектуры.
Среди поврежденных памятников — Контрактовый дом, Почтовая станция и Церковь Рождества Христова на Подоле.
— Россия системно бьет по культуре и пространствам, которые формируют украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память. Но украинская культура выстояла раньше и выстоит сейчас, — отметила Бережная.
Она отметила, что специалисты и профильные службы фиксируют последствия атаки и оценивают масштабы разрушений.
По данным Минкульта, с начала полномасштабной войны Россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.
Что повредила Россия в Киеве 24 мая
Разрушения зафиксированы на более 40 локациях в разных районах столицы, в частности:
- Национальный художественный музей Украины (NAMU) — взрывной волной повредило фасад и окна здания. Работники музея и коллекция не пострадали. В Минкульте отметили, что здание является памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения;
- Национальный музей Чернобыль — по словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, музей фактически уничтожен. Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна. Также на месте разрушений задержали мародера, которого передали полиции;
- Контрактовый дом — историческое здание получило повреждения от взрывной волны и обломков;
- Почтовая станция на Почтовой площади — памятник архитектуры национального значения пострадал от падения обломков и взрывной волны;
- Церковь Рождества Христова на Подоле — в храме зафиксировали повреждения после ночного обстрела столицы;
- Украинский дом — в здании повреждена часть фасадных окон;
- Киевская опера — из-за повреждения здания театр отменил показ балета Дюймовочка;
- Киевская малая опера на Лукьяновке — взрывная волна повредила историческое здание Лукьяновского народного дома. В театре сообщили о новых разрушениях фасада и помещений;
- Национальная филармония Украины — здание получило повреждения во время атаки, масштабы разрушений уточняются;
- Национальная музыкальная академия Украины — в заведении повреждены окна и часть помещений;
- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого — здание пострадало из-за взрывной волны;
- Книжный магазин Е на Подоле — в магазине повреждены помещения и окна после взрывов;
- Кафе и магазины на Крещатике — в центре столицы взрывной волной выбило витрины и окна в зданиях;
- Дом правительства Украины — в здании выбило окна;
- Министерство иностранных дел Украины — здание МИД, возведенное архитектором Иосифом Лангбардом в 1939 году, впервые пострадало от боевых действий со времен Второй мировой войны. В министерстве повреждены окна и фасад;
- Главный офис Бюро экономической безопасности — взрывная волна вынесла почти все окна и повредила помещение;
- Киевское межрегиональное управление Минюста — повреждено административное здание в центре столицы;
- Главный офис Укрпочты — в здании на Майдане Независимости выбило стекла в окнах и дверях;
- Главное управление ГНС в Киеве — поврежден фасад здания и значительная часть окон;
- Объекты системы МВД — пострадали здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС;
- Киевская школа экономики (KSE) — здание университета получило повреждения, один из сотрудников получил ранения.
- Учебно-научный институт публичного управления и госслужбы КНУ имени Шевченко — поврежден корпус №2;
- Институт святого Фомы Аквинского — выбиты и повреждены окна и двери, пострадали кельи, часовня, актовый зал и аудитории;
- Доминиканский монастырь в Киеве — повреждены помещения после взрыва рядом с комплексом;
- Станция метро Лукьяновская — из-за взрывной волны поврежден наземный вестибюль, станцию временно закрывали;
- Станция метро Крещатик — ограничивали работу одного из выходов к Аллее Героев Небесной Сотни;
- Стадион Динамо имени Валерия Лобановского — взрывной волной повредило фасад здания и выбило несколько окон. Пострадало здание музея Динамо, где выпало окно в комнате с Кубком. В то же время поле и чаша стадиона остались неповрежденными.
Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев дронами и ракетами.
По данным городских властей, в результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 77 пострадали, среди них дети.
Фото: Татьяна Бережная