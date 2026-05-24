В результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая повреждены десятки культурных объектов и памятники архитектуры.

Среди них — Национальный художественный музей Украины, музей Чернобыль, Национальная филармония, Киевская опера и другие учреждения.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Татьяна Бережная.

Самые масштабные повреждения культурных учреждений Киева: что известно

Татьяна Бережная заявила, что ночная атака РФ стала самой масштабной серией повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По ее словам, российские ракеты и дроны повредили Национальный художественный музей Украины, Национальный музей Чернобыль, Национальную филармонию Украины, Национальную музыкальную академию Украины, Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого, Киевскую оперу, Малую оперу, Украинский дом и ряд памятников архитектуры.

Среди поврежденных памятников — Контрактовый дом, Почтовая станция и Церковь Рождества Христова на Подоле.

— Россия системно бьет по культуре и пространствам, которые формируют украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память. Но украинская культура выстояла раньше и выстоит сейчас, — отметила Бережная.

Она отметила, что специалисты и профильные службы фиксируют последствия атаки и оценивают масштабы разрушений.

По данным Минкульта, с начала полномасштабной войны Россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Что повредила Россия в Киеве 24 мая

Разрушения зафиксированы на более 40 локациях в разных районах столицы, в частности:

  • Национальный художественный музей Украины (NAMU) — взрывной волной повредило фасад и окна здания. Работники музея и коллекция не пострадали. В Минкульте отметили, что здание является памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения;
  • Национальный музей Чернобыль — по словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, музей фактически уничтожен. Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна. Также на месте разрушений задержали мародера, которого передали полиции;
  • Контрактовый дом — историческое здание получило повреждения от взрывной волны и обломков;
  • Почтовая станция на Почтовой площади — памятник архитектуры национального значения пострадал от падения обломков и взрывной волны;
  • Церковь Рождества Христова на Подоле — в храме зафиксировали повреждения после ночного обстрела столицы;
  • Украинский дом — в здании повреждена часть фасадных окон;
  • Киевская опера — из-за повреждения здания театр отменил показ балета Дюймовочка;
  • Киевская малая опера на Лукьяновке — взрывная волна повредила историческое здание Лукьяновского народного дома. В театре сообщили о новых разрушениях фасада и помещений;
  • Национальная филармония Украины — здание получило повреждения во время атаки, масштабы разрушений уточняются;
  • Национальная музыкальная академия Украины — в заведении повреждены окна и часть помещений;
  • Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого — здание пострадало из-за взрывной волны;
  • Книжный магазин Е на Подоле — в магазине повреждены помещения и окна после взрывов;
  • Кафе и магазины на Крещатике — в центре столицы взрывной волной выбило витрины и окна в зданиях;
  • Дом правительства Украины — в здании выбило окна;
  • Министерство иностранных дел Украины здание МИД, возведенное архитектором Иосифом Лангбардом в 1939 году, впервые пострадало от боевых действий со времен Второй мировой войны. В министерстве повреждены окна и фасад;
  • Главный офис Бюро экономической безопасности взрывная волна вынесла почти все окна и повредила помещение;
  • Киевское межрегиональное управление Минюста повреждено административное здание в центре столицы;
  • Главный офис Укрпочты — в здании на Майдане Независимости выбило стекла в окнах и дверях;
  • Главное управление ГНС в Киеве поврежден фасад здания и значительная часть окон;
  • Объекты системы МВД пострадали здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС;
  • Киевская школа экономики (KSE) — здание университета получило повреждения, один из сотрудников получил ранения.
  • Учебно-научный институт публичного управления и госслужбы КНУ имени Шевченко — поврежден корпус №2;
  • Институт святого Фомы Аквинского выбиты и повреждены окна и двери, пострадали кельи, часовня, актовый зал и аудитории;
  • Доминиканский монастырь в Киеве — повреждены помещения после взрыва рядом с комплексом;
  • Станция метро Лукьяновская — из-за взрывной волны поврежден наземный вестибюль, станцию временно закрывали;
  • Станция метро Крещатик — ограничивали работу одного из выходов к Аллее Героев Небесной Сотни;
  • Стадион Динамо имени Валерия Лобановского — взрывной волной повредило фасад здания и выбило несколько окон. Пострадало здание музея Динамо, где выпало окно в комнате с Кубком. В то же время поле и чаша стадиона остались неповрежденными.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев дронами и ракетами.

По данным городских властей, в результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 77 пострадали, среди них дети.

Фото: Татьяна Бережная

Источник: Суспільне, Інтерфакс-Україна

