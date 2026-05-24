В результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая повреждены десятки культурных объектов и памятники архитектуры.

Среди них — Национальный художественный музей Украины, музей Чернобыль, Национальная филармония, Киевская опера и другие учреждения.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Татьяна Бережная.

Самые масштабные повреждения культурных учреждений Киева: что известно

Татьяна Бережная заявила, что ночная атака РФ стала самой масштабной серией повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По ее словам, российские ракеты и дроны повредили Национальный художественный музей Украины, Национальный музей Чернобыль, Национальную филармонию Украины, Национальную музыкальную академию Украины, Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого, Киевскую оперу, Малую оперу, Украинский дом и ряд памятников архитектуры.

Среди поврежденных памятников — Контрактовый дом, Почтовая станция и Церковь Рождества Христова на Подоле.

— Россия системно бьет по культуре и пространствам, которые формируют украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память. Но украинская культура выстояла раньше и выстоит сейчас, — отметила Бережная.

Она отметила, что специалисты и профильные службы фиксируют последствия атаки и оценивают масштабы разрушений.

По данным Минкульта, с начала полномасштабной войны Россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Что повредила Россия в Киеве 24 мая

Разрушения зафиксированы на более 40 локациях в разных районах столицы, в частности:

Национальный художественный музей Украины (NAMU) — взрывной волной повредило фасад и окна здания. Работники музея и коллекция не пострадали. В Минкульте отметили, что здание является памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения;

— взрывной волной повредило фасад и окна здания. Работники музея и коллекция не пострадали. В Минкульте отметили, что здание является памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения; Национальный музей Чернобыль — по словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, музей фактически уничтожен. Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна. Также на месте разрушений задержали мародера, которого передали полиции;

— по словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, музей фактически уничтожен. Из-за взрывной волны в соседних домах повылетали окна. Также на месте разрушений задержали мародера, которого передали полиции; Контрактовый дом — историческое здание получило повреждения от взрывной волны и обломков;

— историческое здание получило повреждения от взрывной волны и обломков; Почтовая станция на Почтовой площади — памятник архитектуры национального значения пострадал от падения обломков и взрывной волны;

— памятник архитектуры национального значения пострадал от падения обломков и взрывной волны; Церковь Рождества Христова на Подоле — в храме зафиксировали повреждения после ночного обстрела столицы;

— в храме зафиксировали повреждения после ночного обстрела столицы; Украинский дом — в здании повреждена часть фасадных окон;

— в здании повреждена часть фасадных окон; Киевская опера — из-за повреждения здания театр отменил показ балета Дюймовочка;

— из-за повреждения здания театр отменил показ балета Дюймовочка; Киевская малая опера на Лукьяновке — взрывная волна повредила историческое здание Лукьяновского народного дома. В театре сообщили о новых разрушениях фасада и помещений;

— взрывная волна повредила историческое здание Лукьяновского народного дома. В театре сообщили о новых разрушениях фасада и помещений; Национальная филармония Украины — здание получило повреждения во время атаки, масштабы разрушений уточняются;

— здание получило повреждения во время атаки, масштабы разрушений уточняются; Национальная музыкальная академия Украины — в заведении повреждены окна и часть помещений;

— в заведении повреждены окна и часть помещений; Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого — здание пострадало из-за взрывной волны;

— здание пострадало из-за взрывной волны; Книжный магазин Е на Подоле — в магазине повреждены помещения и окна после взрывов;

— в магазине повреждены помещения и окна после взрывов; Кафе и магазины на Крещатике — в центре столицы взрывной волной выбило витрины и окна в зданиях;

— в центре столицы взрывной волной выбило витрины и окна в зданиях; Дом правительства Украины — в здании выбило окна;

— в здании выбило окна; Министерство иностранных дел Украины — здание МИД, возведенное архитектором Иосифом Лангбардом в 1939 году, впервые пострадало от боевых действий со времен Второй мировой войны. В министерстве повреждены окна и фасад;

— здание МИД, возведенное архитектором Иосифом Лангбардом в 1939 году, впервые пострадало от боевых действий со времен Второй мировой войны. В министерстве повреждены окна и фасад; Главный офис Бюро экономической безопасности — взрывная волна вынесла почти все окна и повредила помещение;

— взрывная волна вынесла почти все окна и повредила помещение; Киевское межрегиональное управление Минюста — повреждено административное здание в центре столицы;

— повреждено административное здание в центре столицы; Главный офис Укрпочты — в здании на Майдане Независимости выбило стекла в окнах и дверях;

— в здании на Майдане Независимости выбило стекла в окнах и дверях; Главное управление ГНС в Киеве — поврежден фасад здания и значительная часть окон;

— поврежден фасад здания и значительная часть окон; Объекты системы МВД — пострадали здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС;

— пострадали здания райотдела полиции и областного управления ГСЧС; Киевская школа экономики (KSE) — здание университета получило повреждения, один из сотрудников получил ранения.

— здание университета получило повреждения, один из сотрудников получил ранения. Учебно-научный институт публичного управления и госслужбы КНУ имени Шевченко — поврежден корпус №2;

публичного управления и госслужбы КНУ имени Шевченко — поврежден корпус №2; Институт святого Фомы Аквинского — выбиты и повреждены окна и двери, пострадали кельи, часовня, актовый зал и аудитории;

— выбиты и повреждены окна и двери, пострадали кельи, часовня, актовый зал и аудитории; Доминиканский монастырь в Киеве — повреждены помещения после взрыва рядом с комплексом;

— повреждены помещения после взрыва рядом с комплексом; Станция метро Лукьяновская — из-за взрывной волны поврежден

— из-за взрывной волны Станция метро Крещатик — ограничивали работу одного из выходов к Аллее Героев Небесной Сотни;

— ограничивали работу одного из выходов к Аллее Героев Небесной Сотни; Стадион Динамо имени Валерия Лобановского — взрывной волной повредило фасад здания и выбило несколько окон. Пострадало здание музея Динамо, где выпало окно в комнате с Кубком. В то же время поле и чаша стадиона остались неповрежденными.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев дронами и ракетами.

По данным городских властей, в результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 77 пострадали, среди них дети.

Фото: Татьяна Бережная

