Утром в Днепре прогремел взрыв.

Взрыв в Днепре сегодня, 29 июня: что известно

В 10:26 командование Воздушных сил ВСУ предупредило о скоростной цели в направлении Днепра. Вскоре раздался взрыв.

Местные Telegram-каналы сообщили, что на месте попадания виден черный дым.

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Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Разрушено частное предприятие. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В 10:50 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Днепра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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